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Samsung считает, что в течение пяти лет опередит своего конкурента в лице TSMC

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

С каждым годом спрос на процессоры растет, сейчас на рынке существует несколько крупнейших производителей процессоров, крупнейшими считаются Samsung и TSMC, но лидером пока является TSMC.
Samsung намерена за 5 лет обойти своего конкурента, об этом было сказано на выступлении в институте Korea Advanced Institute of Science & Technology.

На лекции в институте представитель корейского производителя электроники сказал, что Samsung сейчас на два года отстает от TSMC, но даже это не помешает компании через пять лет обойти контрактного производителя чипов из Тайваня.

В этом Samsung должна помочь технология Gate All Around (GAA), которую компания начнет использовать с производства трёхнанометрового техпроцесса.

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