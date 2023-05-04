Samsung считает, что в течение пяти лет опередит своего конкурента в лице TSMC

С каждым годом спрос на процессоры растет, сейчас на рынке существует несколько крупнейших производителей процессоров, крупнейшими считаются Samsung и TSMC, но лидером пока является TSMC.

Samsung намерена за 5 лет обойти своего конкурента, об этом было сказано на выступлении в институте Korea Advanced Institute of Science & Technology.

На лекции в институте представитель корейского производителя электроники сказал, что Samsung сейчас на два года отстает от TSMC, но даже это не помешает компании через пять лет обойти контрактного производителя чипов из Тайваня.

В этом Samsung должна помочь технология Gate All Around (GAA), которую компания начнет использовать с производства трёхнанометрового техпроцесса.