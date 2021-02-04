Samsung России начала продажи новых Smart-мониторов M5 и M7

Samsung Electronics на российский рынок привезла два новых монитора диагональю 27 и 32 дюйма.

Новинки называют «умными» мониторами, так как они работают под управлением операционной системы Tizen

Samsung Smart Monitor можно использовать как независимое устройство. Не подключаясь к компьютеру на мониторе можно запустить YouTube, Netflix и другие предустановленные сервисы потокового видео.

Работают «умные» мониторы под управлением Tizen 5.5. Корейская компания в Россию привезла три модели Smart Monitor М5 и Smart Monitor М7.

Первый представлен в диагоналях 27 и 32 дюйма с разрешением Full HD, а второй доступен только с 32-дюймовым экраном и разрешением Ultra UHD.

Мониторы могут работать не только с компьютером, но также с мобильными устройствами и онлайн-сервисами Microsoft 365.

Стоимость Smart Monitor М5 составляет от 18 990 рублей, а старшая версия — М7 оценена в 28 990 рублей.