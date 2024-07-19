Samsung решила оснастить все модели Galaxy Tab S10 процессором MediaTek

Samsung сделала решительный шаг, заменив процессоры Qualcomm Snapdragon на чипы MediaTek 9300+ в своей линейке планшетов высокого класса Galaxy Tab S10.

Новость была подтверждена надежным источником информации Ice Universe. Изначально планировалось, что только одна модель Tab S10 будет использовать чип MediaTek Dimensity, но Samsung изменила свою стратегию. Предполагается, что планшеты будут выпущены в октябре 2024 года.

Это решение, вероятно, обусловлено несколькими факторами, включая рост стоимости процессоров Qualcomm Snapdragon. Переход на MediaTek может помочь Samsung сэкономить деньги и предложить более конкурентоспособные цены на планшеты Tab S10.

В Geekbench была обнаружена версия Galaxy Tab S10+ для США с процессором Dimensity 9300+. Этот процессор MediaTek является текущим флагманским предложением, построенным по 4-нм техпроцессу и имеющим восемь высокопроизводительных ядер и мощный графический процессор.