Samsung разрабатывает умное кольцо для контроля за показателями здоровья

Samsung намерена начать пускать «умные» кольца для отслеживания здоровья, об этом написал ресурс Naver.

Им удалось узнать, что корейский производитель намерен освоить новый рынок, который пока не насыщен подобными устройствами.

Стоит отметить, что «умные» кольца уже давно есть на рынке, но широкого применения у пользователей они пока не нашли.

Samsung может изменить тенденцию, если выпустит действительно полезный аксессуар, способный отлеживать физические показатели человека.

По данным Naver, кольцо может получит датчик PPG для измерения ЧСС и датчик для получения ЭКГ.

Пока кольцо находится в разработке, но стоит напомнить, что Samsung еще в октябре запатентовала подобное устройство.