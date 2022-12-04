Samsung разрабатывает технологию распознавания сразу трех отпечатков пальцев

Apple успешно использует Face ID, которая на данный момент считается самой надежной системой защиты, остальные производители используют сканер отпечатка пальца.

Samsung решила продвинутся дальше остальных в использовании сканеров отпечатка пальца, и для этого сейчас ведется разработка нового поколения сенсоров.

В компании Samsung отметили, что их разработка будет безопаснее текущих в 2,5 млрд раз, для этого будет использоваться не один отпечаток, а сразу нескольких.

Помимо этого, в новых смартфонах сканирующая часть будет по всей площади экрана.

Ожидается, что такие подэкранные сенсоры станут доступны для пользователей в 2025 году. Предположительно дебют новой платформы состоится в линейке Galaxy S25.