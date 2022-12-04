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Samsung разрабатывает технологию распознавания сразу трех отпечатков пальцев

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Apple успешно использует Face ID, которая на данный момент считается самой надежной системой защиты, остальные производители используют сканер отпечатка пальца.
Samsung решила продвинутся дальше остальных в использовании сканеров отпечатка пальца, и для этого сейчас ведется разработка нового поколения сенсоров.

В компании Samsung отметили, что их разработка будет безопаснее текущих в 2,5 млрд раз, для этого будет использоваться не один отпечаток, а сразу нескольких.

Помимо этого, в новых смартфонах сканирующая часть будет по всей площади экрана.

Ожидается, что такие подэкранные сенсоры станут доступны для пользователей в 2025 году. Предположительно дебют новой платформы состоится в линейке Galaxy S25.

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