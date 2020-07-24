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Samsung разрабатывает фирменный процессор для компьютеров

24.07.2020 21:03

По данным инсайдеров, Samsung готовит собственный процессор для компьютеров, и это будет чип, созданный на архитектуре Arm, а в основе платформы ляжет SoC Exynos 1000.
По данным источника, коммерческое название процессора для настольных систем будет Exynos 1.

В основе чипа будут ядра Cortex-X1, а в качестве графического ускорителя будут использовать AMD Radeon.

Производство Exynos 1 будет основано по нормам технологического процесса 5 нм EUV. Стоит отметить, что данная информация не является официальной, поэтому к ней нельзя относится серьезно.

При этом стоит напомнить, что в прошлом году корейская компания заключила партнёрское соглашение с AMD на использование графического ускорителя Radeon.

Причем Samsung процессор с GPU AMD Radeon обещала выпустить в 2021 году, и скорее всего Exynos 1 появится в это же время.

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