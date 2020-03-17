Samsung разрабатывает 150-Мп камеру для смартфонов18.03.2020 00:07
С каждым годом разрешение камер смартфонов становится больше.
В этом году появились первые устройства со 108-мегапиксельным сенсором, но скоро появятся датчики с большим количеством пикселей.
Инсайдеры рассказали, что Samsung разрабатывает 150-Мп камеру для смартфонов.
В ней будут использовать технологию Nonacell, а оптический формат датчика окажется близок к 1 дюйму. По предварительным данным новинку представят ближе к концу года.
Можно предположить, что одним из первых смартфонов с такой камерой станут модели от Xiaomi.
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