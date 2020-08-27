Samsung расширит производственные мощности для работы с 5-нм техпроцессом

Ранее сообщалось, что Samsung столкнулась с производственными трудностями в отношении разработки 5-нм чипа EUV, хотя корейский гигант заявил, что массовое производство началось ранее в этом месяце. Теперь, пытаясь продолжить получать заказы на модемы Snapdragon 875 и Snapdragon X60 5G, Samsung увеличила производство, хотя пока не подтверждено, какой процент заказов Qualcomm назначит своему новому партнеру.

На данный момент в отчете GizChina упоминается, что текущие заказы Samsung относятся к Snapdragon 875, модему Snapdragon X60 5G и предстоящему Exynos 1000. Ранее ходили слухи, что проблемы с доходностью привели к тому, что Samsung потеряла все заказы на Snapdragon 875 и Snapdragon X60 в пользу TSMC, но похоже, что благодаря какой-то форме переговоров Samsung смогла остаться на плаву.

Ранее просочившаяся дорожная карта показала, что Snapdragon 875G будет сделан с использованием 5-нм технологии Samsung, но в опубликованном отчете нигде не упоминалось, что заказы на Snapdragon 875 также будут переданы корейскому гиганту. Сообщается, что Samsung также планирует полностью отказаться от 4-нанометрового узла и перейти на 3-нанометровую технологию , показывая, что компания серьезно относится к своему бизнесу.