Samsung рассекретил параметры процессора Exynos 2100 для смартфонов

Samsung начала выпуск нового мобильного чипа под названием Exynos 2100.

Этот процессор корейская компания производит по 5-нм техпроцессу с использованием фотолитографии в глубоком ультрафиолете.

По заявлению представительства Samsung, однокристальная платформа Exynos 2100 получила 40-процентный прирост в графике и возможность работы с камерами разрешением 200 Мп.

В основе Exynos 2100 лежит четыре ядра Cortex-A55 — это энергоэффективные ядра, которые будут задействованы при минимальных нагрузках на устройство.

За высокую производительность в чипе отвечает одно ядро Cortex-X1 с максимальной частотой 2,9 ГГц и три Cortex-A78. Сообщается, что Exynos 2100 получит 30% прирост производительности.

Exynos 2100 способен работать в сетях пятого поколения, причем уже реализована поддержка передачи данных на скорости 7,35 Гбит/с.

Какой смартфон первым получит Exynos 2100 пока неизвестно, но некоторые предполагают, что это будет Samsung Galaxy S21.