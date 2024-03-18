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Samsung работает над решением проблемы с темной камерой в Galaxy S24 Ultra

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Samsung выпустила Galaxy S24 Ultra в январе, и с тех пор смартфон получил несколько обновлений, улучшающих его пользовательский интерфейс. Однако, некоторые пользователи столкнулись с проблемой темных фотографий при определенных обстоятельствах.

Samsung работает над решением проблемы с темной камерой в Galaxy S24 Ultra

Компания Samsung признала наличие этой проблемы и заверила владельцев Galaxy S24 Ultra, что работает над ее исправлением. Большинство пользователей, вероятно, не столкнутся с этой проблемой, поскольку для ее воспроизведения требуются определенные настройки. Проблема возникает, когда пользователи блокируют автоматическую экспозицию между 1,6–1,9x и 4,6–9,9x зумом в приложении камеры, а затем делают снимок.

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