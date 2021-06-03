Samsung работает над новым беспроводным зарядным устройством мощностью 25 Вт

Samsung, по всей видимости, работает над новым беспроводным зарядным устройством для нескольких устройств. Это новое устройство похоже на AirPower от Apple, производство которого прекращено, согласно новой утечке в Twitter.

Новое зарядное устройство для нескольких устройств от южнокорейского технологического гиганта будет немного тоньше, чем его ранее выпущенное Wireless Trio. В утечке утверждается, что компании удалось сделать беспроводное зарядное устройство тоньше благодаря размеру медных катушек, которые, как говорят, очень маленькие.

Сообщается, что охлаждающий механизм будет дополнительно усилен 5-6 маленькими вентиляторами в беспроводном зарядном устройстве. Это зарядное устройство для нескольких устройств может выдавать максимальную мощность 25 Вт. Недавно Xiaomi представила в Китае новую площадку для быстрой беспроводной зарядки Mi Multi-coil Fast Wireless Charging Pad , которая способна одновременно заряжать три устройства мощностью 20 Вт каждое.

Таким образом, предстоящее беспроводное зарядное устройство на 25 Вт от Samsung также может стать отличным предложением на рынке. Имейте в виду, что это все еще неподтвержденный отчет, поэтому отнеситесь к этой новости с недоверием и следите за новостями, поскольку мы будем предоставлять обновления, когда появится дополнительная информация или какие-либо заметные события, касающиеся этого устройства.

Источник — Astera.ru.