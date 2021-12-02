Samsung работает над обновленной умной колонкой Galaxy Home Mini 2

Samsung, возможно, снова попробует свои силы в сегменте умных динамиков, так как появились слухи о том, что устройство, получившее название Galaxy Home Mini 2, находится в разработке.

Согласно отчету SamMobile, источники показывают, что Samsung работает над вторым поколением умной колонки Galaxy Home Mini, которая носит номер модели SM-V320. Предстоящий интеллектуальный динамик может быть оснащен дисплеем, что сделает его более интеллектуальным дисплеем, чем просто интеллектуальным динамиком. Кроме этого, на данный момент никакой информации об устройстве, о котором ходят слухи, нет.

Это не первое родео Samsung, когда дело доходит до умных динамиков, поскольку Samsung ранее выпустила свой первый умный динамик Galaxy Home еще в 2018 году, а затем выпустила Galaxy Home Mini в феврале 2020 года. Если вам интересно, почему вы никогда не слышали об этом эти умные колонки раньше, возможно, потому, что Samsung никогда не выпускала эти устройства за пределами своей родной страны Южной Кореи. Ожидается, что грядущий Galaxy Home Mini 2 постигнет та же участь, что и его предшественник, когда дело доходит до глобальной доступности, но еще слишком рано говорить наверняка.

В сегменте умных динамиков в настоящее время доминируют Amazon Alexa, динамики Google Nest и линейки динамиков Apple HomePod. Мы надеемся, что Samsung скоро выйдет на мировой рынок умных динамиков, предложив немного разнообразия со вкусом Bixby.