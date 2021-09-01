Samsung работает над Galaxy Book Fold 17, ноутбуком со складным экраном

Samsung продвигает на рынке складные смартфоны, и эта стратегия может сработать для южнокорейского гиганта, поскольку он становится свидетелем рекордных заказов на недавно выпущенные телефоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3.

Теперь кажется, что компания теперь стремится расширить складную технологию и на сегмент ноутбуков, начиная с Samsung Galaxy Book Fold 17. Устройство было продемонстрировано как концепт на SID 2021, но, как сообщается, его разрабатывает Samsung.

Отчет, исходящий от @UniverseIce , подтверждает прозвище Galaxy Book Fold 17 для будущего устройства, но в настоящее время об этом продукте мало что известно. Скорее всего, он будет с 17-дюймовым складным дисплеем.

Мы ожидаем, что реальный продукт будет немного отличаться от того, что компания продемонстрировала на SID 2021 в начале этого года. У представленного концептуального устройства были очень тонкие рамки вокруг экрана и камера под дисплеем (UDC).

Как уже отмечалось, в настоящее время мало что известно о Samsung Galaxy Book Fold 17, но если устройство действительно реально и скоро будет выпущено, мы ожидаем узнать больше о его функциях и спецификациях, а также о ценах и доступности в ближайшие недели. .

В прошлом году Lenovo представила ноутбук ThinkPad X1 Fold с 13,3-дюймовым складным OLED-дисплеем с разрешением экрана 2048 x 1536 пикселей. Впервые он был представлен на выставке CES 2019 как «первый в мире складной ПК».