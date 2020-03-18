Samsung QLED 8K стали первыми телевизорами в мире с Wi-Fi 6

Компания Samsung первой в мире в 8К телевизоры начала устанавливать модуль Wi-Fi 6.

Корейский производитель заявил, что телевизоры QLED 8K TV 2020 года получили сертификат Wi-Fi 6 от Wi-Fi Alliance

Новый Wi-Fi 6 обеспечивает передачу данных в четыре раза быстрее, чем прошлое поколение Wi-Fi.

Новые 8К телевизоры от Samsung еще получили поддержку ATSC 3.0, а это позволяет реализовать в телевизорах еще более насыщенную картинку, более реалистичный звук и добавить новые интерактивные возможности.

Новые телевизоры QLED 8K будут продаваться и в России, но когда они поступят в продажу неизвестно.