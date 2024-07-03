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Samsung проводит сертификацию бюджетного смартфона Galaxy A16 LTE

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Предполагается, что серия Galaxy A16 станет самой доступной линейкой у Samsung и будет представлена в период с ноября по декабрь.

В базе данных IMEI появилась информация о смартфоне Samsung Galaxy A16 LTE с модельным номером SM-A165F.

Новый смартфон будет обладать 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED, который будет поддерживать частоту обновления 90 Гц.  На передней панели будет расположена селфи-камера с разрешением 13 Мп, а в основной камере установят модули на 50, 5 и 2 Мп.

Оперативная память составит 8 ГБ, а встроенная память будет достигать до 256 ГБ. Батарея смартфона будет иметь емкость 5000 мАч и поддерживать зарядку мощностью 25 ватт.

Устройство будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 14 и пользовательским интерфейсом One UI 6. Кроме того, Samsung гарантирует обновления программного обеспечения в течение 4 лет для этого устройства.

 

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