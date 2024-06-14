Представлены дешевые умные часы Galaxy Watch FE от Samsung

Samsung решила не ждать мероприятия Unpacked для дебюта своих новых умных часов. Samsung провела «тихую» презентацию бюджетных смарт-часов Galaxy Watch FE, просто добавив их на свой официальный веб-сайт, где указали, что старт продаж запланирован на 24 июня.

Galaxy Watch FE являются упрощенной версией более дорогих моделей умных часов Samsung и входят в линейку Samsung FE или Fan Edition. Они имеют характерный круглый дизайн и доступны только в одном размере — 40 мм.

Компания также представила новые ремешки для часов, доступные в черном, розово-золотом и серебристом цветах, чтобы освежить внешний вид устройства. Ремешок в один клик значительно облегчает замену ремешков и изменение стиля по желанию пользователей.

Galaxy Watch FE имеют прочный корпус с сапфировым стеклом для дополнительной прочности. Встроенный биоактивный датчик Samsung предлагает множество функций отслеживания состояния здоровья и физической формы, включая уведомление о нерегулярном сердечном ритме, оповещение по ЧСС для обнаружения аномально низкой или высокой частоты сердечных сокращений, мониторинг артериального давления и ЭКГ.

Умные часы способны отслеживать более 100 тренировок, а функция расширенного анализа бега предназначена специально для бегунов, чтобы повысить эффективность тренировок. Устройство также может отслеживать данные о составе тела.

Модель с Bluetooth будет доступна в Соединенных Штатах с 24 июня 2024 года по цене 199 долларов. Ее можно будет приобрести в интернет-магазине Samsung, у крупных операторов связи и розничных продавцов. Вариант с поддержкой LTE поступит в продажу в октябре и будет стоить 250 долларов.