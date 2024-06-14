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Представлены дешевые умные часы Galaxy Watch FE от Samsung

Автор На чтение 2 мин Просмотров 15 Опубликовано

Samsung решила не ждать мероприятия Unpacked для дебюта своих новых умных часов. Samsung провела «тихую» презентацию бюджетных смарт-часов Galaxy Watch FE, просто добавив их на свой официальный веб-сайт, где указали, что старт продаж запланирован на 24 июня.

Представлены дешевые умные часы Galaxy Watch FE от Samsung

Galaxy Watch FE являются упрощенной версией более дорогих моделей умных часов Samsung и входят в линейку Samsung FE или Fan Edition. Они имеют характерный круглый дизайн и доступны только в одном размере — 40 мм.

Компания также представила новые ремешки для часов, доступные в черном, розово-золотом и серебристом цветах, чтобы освежить внешний вид устройства. Ремешок в один клик значительно облегчает замену ремешков и изменение стиля по желанию пользователей.

Представлены дешевые умные часы Galaxy Watch FE от Samsung

Galaxy Watch FE имеют прочный корпус с сапфировым стеклом для дополнительной прочности. Встроенный биоактивный датчик Samsung предлагает множество функций отслеживания состояния здоровья и физической формы, включая уведомление о нерегулярном сердечном ритме, оповещение по ЧСС для обнаружения аномально низкой или высокой частоты сердечных сокращений, мониторинг артериального давления и ЭКГ.

Представлены дешевые умные часы Galaxy Watch FE от Samsung

Умные часы способны отслеживать более 100 тренировок, а функция расширенного анализа бега предназначена специально для бегунов, чтобы повысить эффективность тренировок. Устройство также может отслеживать данные о составе тела.

Модель с Bluetooth будет доступна в Соединенных Штатах с 24 июня 2024 года по цене 199 долларов. Ее можно будет приобрести в интернет-магазине Samsung, у крупных операторов связи и розничных продавцов. Вариант с поддержкой LTE поступит в продажу в октябре и будет стоить 250 долларов.

Представлены дешевые умные часы Galaxy Watch FE от Samsung Представлены дешевые умные часы Galaxy Watch FE от Samsung Представлены дешевые умные часы Galaxy Watch FE от Samsung Представлены дешевые умные часы Galaxy Watch FE от Samsung Представлены дешевые умные часы Galaxy Watch FE от Samsung

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