Компания Avi Cloud (AVC) опубликовала «Ежемесячный отчет о мировых поставках телевизионных брендов», в котором показаны результаты деятельности различных производителей телевизоров в первой половине года. Отчет показывает, что в первой половине 2021 года было отгружено 98,3 миллиона смарт-телевизоров. Это показывает, что рынок вырос на 6,8% в годовом исчислении.

В отчете также отмечается впечатляющий сдвиг потребителей в сторону OLED-телевизоров: за этот период было отгружено 2,7 миллиона OLED-телевизоров, что на 133,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это впечатляющая тенденция, которая стала возможной, поскольку все больше китайских производителей дисплеев совершенствуют свои навыки производства OLED.

Что касается отдельных брендов, Samsung заняла первое место с предполагаемым объемом поставок 20,8 млн устройств, что на 11,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году Samsung 15-й год подряд занимает лидирующие позиции на мировом рынке смарт-ТВ . Второе место занимает конкурирующий корейский гигант электроники LG с предполагаемой поставкой 13,1 миллиона устройств.

Китайская компания по производству электроники TCL зафиксировала рост своих поставок, достигнув пика в 11,1 миллиона единиц за первые шесть месяцев этого года. TCL не только заняла третье место, но и стала ведущим производителем смарт-телевизоров в Китае. Объем отгрузки TCL увеличился на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Hisense отгрузила примерно 8,4 миллиона единиц, что на 5,5% больше, чем годом ранее, и заняла 4-е место. Xiaomi замыкает пятерку лидеров с предполагаемой поставкой в ​​5,4 миллиона единиц. Остальную десятку лидеров занимают Sony, Vizio, Philips + AOC, Skyworth и Sharp соответственно.

Источник — Astera.