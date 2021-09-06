Samsung продала свою долю в китайском BYD за 1,3 млрд долларов

Samsung Electronics только что продала свою 1,6-процентную долю в китайской компании BYD , которая стоит около 1,5 триллиона вон (примерно 1,3 миллиарда долларов США). Этот шаг стал неожиданностью, учитывая, сколько брендов бытовой электроники участвуют в разработке электрических и беспилотных автомобилей.

Согласно отчету KedGlobal , южнокорейский технологический гигант заявил, что его оставшаяся доля в китайском автомобилестроении на конец первого квартала составляет 0,3 процента. Другими словами, ранее он владел 1,9% акций, что в то время стоило 1,7 триллиона вон. Крупнейший в мире бренд смартфонов выкупил долю еще в 2016 году, чтобы укрепить свои связи с китайским производителем электромобилей и аккумуляторов.

Кроме того, он также должен был увеличить свой бизнес по производству автомобильных чипов. Хотя компания, продающая свою долю, многих озадачила, поскольку различные технологические гиганты переходят на автомобили следующего поколения. Таким образом, продажа своей доли в устоявшейся автомобильной марке может показаться шагом в обратном направлении. По мнению некоторых, компания решила продать долю BYD, чтобы получить прибыль, поскольку акции BYD значительно выросли за последние несколько лет.

Хотя другие заявили, что у Samsung нет серьезных причин для продажи своей доли в BYD, поскольку у компании уже есть значительный собственный денежный резерв, который составляет около 100 миллиардов долларов США. С другой стороны, в настоящее время компания также намерена инвестировать 17 миллиардов долларов США в строительство нового завода по производству микросхем рядом с существующим заводом в Остине, штат Техас.