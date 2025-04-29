Samsung призвала очищать буфер обмена: пользователям грозит утечка личных данных

Компания Samsung предупредила владельцев устройств Galaxy об уязвимости, которая может привести к утечке паролей через червоточину в буфере обмена. Эта уязвимость может позволить злоумышленникам получить доступ к личным данным пользователей, если те не очистят буфер обмена после использования. Специалисты компании рекомендуют регулярно удалять данные из буфера для повышения безопасности.

Кроме того, в контексте киберугроз, Microsoft исправила ошибки, которые использовались для атак со стороны Китая. В то время как Mitre добавил новые рекомендации по защите серверов ESXi, внимание также привлекла утечка скриншотов, касающихся отслеживания сотрудников. Эксперты продолжают мониторинг угроз и рекомендуют пользователям быть особенно внимательными при управлении конфиденциальной информацией.