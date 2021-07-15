Новинка предназначена для планшетов и смартфонов и предлагается в двух цветовых решениях.

Samsung привезла в РФ новую мобильную беспроводную клавиатуру Samsung Smart Keyboard Trio 500 (номер модели EJ-B3400BBRGRU), которую можно купить в черном и белом цвете по цене 3 590 рублей. Новинка имеет специальные кнопки и функции.

Ее размеры следующие: 280 x 127 x 15 мм, вес – 412 граммов. Модель имеет 78 клавиш, русскую и латинскую раскладку, Bluetooth 5.0 и две батарейки типа ААА.

Среди возможностей клавиатуры еще стоит отметить сопряжение с тремя разными устройствами, причем она будет быстро переключаться между ними.

Что касается специальных клавиш, то на них можно запрограммировать быстрый запуск трех приложений, но чтобы это работала, потребуется на устройстве оболочка One UI 3.1.