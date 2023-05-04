Samsung презентовала моноблок DM530AFA-LC71W в стиле компьютера Apple iMac

Samsung представила новый моноблок, который похож на популярный Apple iMac, модель выполнена в строгом стиле и имеет специальный антибликовый экран.

Новая модель под номером DM530AFA-LC71W получила процессоры серии Intel Core 13-поколения, 23,8-дюйммовый экран, быстрый доступ к оперативной памяти, а также вход HDMI, что позволяет устройство использовать как монитор.

В моноблоке установлен 23,8-дюймовый дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей, соотношение сторон экрана составляет 16:9.

В основе моноблока лежат процессоры от Core i3 до Core i7-1360P с 16 потоками. Оперативной памяти может быть установлено 16 ГБ, а SSD накопитель до 512 ГБ. Также предусмотрен слот для 2,5-дюймового диска.

В моноблоке также есть выдвижная камера, вход и выход HDMI, порты USB-C и USB-A, а также слот для карт памяти MicroSD. Младшая версия DM530AFA-LC71W будет стоить 930 долларов, самая мощная обойдется в 1299 долларов.