Samsung представляет первые часы Galaxy Watch Golf Edition на базе Wear OS

Линейка умных часов Samsung несколько раз включала «Golf Edition» в прошлом, но на этот раз все по-другому. Впервые Samsung выпускает умные часы Golf Edition на платформе Wear OS в своих новых Galaxy Watch 4.

Galaxy Watch 4 «Golf Edition» — это специальная версия продукта, разработанная специально для игроков в гольф в родной стране Samsung, Южной Корее, в отличие от некоторых прошлых устройств «Golf Edition», которые продаются в США. Умные часы специального выпуска практически идентичны с точки зрения технических характеристик, но имеют некоторые эксклюзивные программные функции, которые выделяют их.

На полях для гольфа в Южной Корее часы могут использовать приложение «Smart Caddy» для отображения перепадов высот вдоль поля и обеспечения подробного измерения расстояния. Приложение также может предлагать советы по съемке на основе данных, полученных с различных курсов. Samsung объясняет:

«Galaxy Watch 4 Golf Edition» обеспечивает функцию подробного измерения расстояния, которая отражает информацию о разнице высот и волнистости (высоте) зеленого цвета через приложение «Smart Caddy», что позволяет управлять стратегической игрой. Информация о разнице высот предоставляется только на внутренних полях для гольфа. Он также предоставляет руководство по стратегии поля, проверяя расстояние и историю выстрелов 40 000 полей для гольфа по всему миру на основе фактических измерений, спутниковых карт, аэрофотоснимков и автоматического распознавания информации о лунках. Galaxy Watch 4 «Golf Edition» поступят в продажу в Южной Корее по цене 329 000 вон и 299 000 вон для версий 44 мм и 40 мм соответственно. Samsung говорит, что модели LTE появятся позже.