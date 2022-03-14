Samsung представит следующую волну смартфонов Galaxy A-серии 17 марта

Компания Samsung назначила 17 марта датой презентации следующей волны смартфонов Galaxy A-серии.

Доступная по цене серия смартфонов предоставила Samsung возможность постепенно добавлять функции и функции, которые обычно ассоциируются со смартфонами серии Note и Galaxy за последние несколько лет. На этот раз мы ожидаем, что серия Galaxy A расширится за счет недавно просочившихся Galaxy A53 и Galaxy A33 , которые, вероятно, возглавят счет на этом онлайн-мероприятии.

Было опубликовано публичное приглашение, рекламирующее «полностью загруженные» возможности для новой серии Galaxy A. Мероприятие начнется в 10:00 по восточному поясному времени и будет транслироваться непосредственно на канале Samsung на YouTube. Мы ожидаем еще один отличный бюджетный набор устройств в качестве продолжения невероятно впечатляющих прошлогодних Galaxy A52 5G и Galaxy A52s.

Вышеупомянутые утечки намекают на то, что Galaxy A53 будет оснащен 6,46-дюймовым дисплеем, восьмиядерным процессором, не менее 8 ГБ оперативной памяти, 128/256 ГБ встроенной памяти, а также значительной батареей емкостью 4860 мАч для питания дисплея. Одним из недостатков здесь является то, что Samsung отказывается от 3,5-мм разъема для наушников в этом последнем устройстве серии Galaxy A.

Что касается Galaxy A33, ожидается, что он будет оснащен процессором Exynos 1200 с 6 ГБ оперативной памяти. Кроме того, 6,4-дюймовый A33 будет иметь 128 ГБ встроенной памяти. Одной из лучших особенностей A33 на данный момент является модем 5G, упакованный в SoC. Тот же Exynos 1200, скорее всего, дебютирует и на A53. Что касается времени автономной работы, пользователи получат 4000 мАч, чтобы поиграть.

Другие ожидаемые телефоны серии Galaxy A включают A13. Это, вероятно, самый дешевый в новой линейке и, согласно недавним утечкам, будет иметь очень скромные характеристики с 6,6-дюймовым ЖК-экраном, процессором Exynos 850, 4 ГБ ОЗУ и всего 64 ГБ встроенной памяти.