Samsung представит линейку Galaxy S21 14 января.

Это будет последний день выставки CES 2021.

Следующий флагман Android от Samsung может быть ближе, чем вы думаете. Android Authority узнало из магазина Samsung в Индии, что серия Galaxy S21 будет запущена во всем мире 14 января. Затем он появится на полках магазинов 29 января, по словам сотрудников, работающих в торговых помещениях в Бангалоре. Эти даты совпадают с теми, которые Android Police сообщила ранее на этой неделе. Если быть точным, эти сроки предполагают стратегический сдвиг со стороны Samsung. Компания обычно анонсирует свои телефоны Galaxy S на мероприятии Unpacked в феврале, до или во время Mobile World Congress в Барселоне. Однако эта выставка перенесена на июнь , поэтому возможно, что Samsung вместо этого нацеливается на CES (11-14 января).

По данным Android Authority , магазин Samsung в Бангалоре уже запустил систему предварительного заказа на серию Galaxy S21, которая включает модели S21 Plus и S21 Ultra. Клиенты могут занять место в соответствии с депозитом в размере 2000 рупий (27 долларов США), а затем решить после раскрытия, какую модель они хотели бы. Фактические цены на устройства пока не сообщаются.

По данным Android Authority, стандартный S21 будет доступен в сером, розовом, фиолетовом и белом цветах , а S21 Ultra будет поставляться в розовом, фиолетовом, серебристом и черном цветах. Тем временем, как сообщается, более дорогой S21 Ultra будет в черном и серебристом цветах. Сообщается, что все три телефона будут использовать процессор Exynos 2100 производства Samsung, а не чипсет Snapdragon. Это противоречит более ранним утечкам, согласно которым Samsung будет использовать необъявленный, но ожидаемый Snapdragon 875 по крайней мере на некоторых рынках.

Android Authority использовала представителей магазина, чтобы подтвердить, что у S21 Ultra будет 108-мегапиксельная основная камера и два дополнительных 10-мегапиксельных датчика. Один из последних будет иметь 10-кратный оптический зум, сообщает издание, что совпадает с предыдущей утечкой из Android Police .