Samsung представила защищенный планшет Samsung Galaxy Tab Active4 Pro

Samsung показала Galaxy Tab Active4 Pro, который является защищенным планшетом, рассчитанным на работу в условиях, где небезопасно использовать обычные устройства.

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а также соответствие военного стандарта MIL-STD-810H, которое обеспечивает гаджету защиту от падений с высоты 1 метр и погружение под воду до 30 минут.

Производитель не стал раскрывать информацию о процессоре, но известно, что разработчики решили использовать чип Snapdragon 778G. Памяти в новинке может быть установлено 4/64 и 6/128 ГБ.

В планшете установлен 10,1-дюймовый экран с разрешением 1920х1200 пикселей. Его закрывает от внешнего воздействия закаленное стекло Gorilla Glass.

С лицевой стороны установлена 8 Мп камера, на задней панели находится 13 Мп фотодатчик. Питание планшету обеспечивает аккумулятор емкостью 7600 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Также в планшете есть NFC, USB-C 3.2. сканер отпечатка пальца и поддержка Dolby Atmos. На рынке Samsung Galaxy Tab Active4 Pro будет доступен в конфигурациях с 5G и без поддержки мобильной связи.