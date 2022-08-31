Главная » Новости

Samsung представила защищенный планшет Samsung Galaxy Tab Active4 Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 29 Опубликовано

Samsung показала Galaxy Tab Active4 Pro, который является защищенным планшетом, рассчитанным на работу в условиях, где небезопасно использовать обычные устройства.

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а также соответствие военного стандарта MIL-STD-810H, которое обеспечивает гаджету защиту от падений с высоты 1 метр и погружение под воду до 30 минут.

Производитель не стал раскрывать информацию о процессоре, но известно, что разработчики решили использовать чип Snapdragon 778G. Памяти в новинке может быть установлено 4/64 и 6/128 ГБ.

Samsung представила защищенный планшет Samsung Galaxy Tab Active4 Pro

В планшете установлен 10,1-дюймовый экран с разрешением 1920х1200 пикселей. Его закрывает от внешнего воздействия закаленное стекло Gorilla Glass.

С лицевой стороны установлена 8 Мп камера, на задней панели находится 13 Мп фотодатчик. Питание планшету обеспечивает аккумулятор емкостью 7600 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Также в планшете есть NFC, USB-C 3.2. сканер отпечатка пальца и поддержка Dolby Atmos. На рынке Samsung Galaxy Tab Active4 Pro будет доступен в конфигурациях с 5G и без поддержки мобильной связи.

Samsung представила защищенный планшет Samsung Galaxy Tab Active4 Pro

Samsung Samsung Galaxy Tab Active4 Pro
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.