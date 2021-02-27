Samsung представила в России смартфон Galaxy A32 4G

Samsung в России представила новый смартфон Galaxy A32 с поддержкой сетей четвертого поколения, при том что в январе была представлена модель Galaxy A32 5G.

Новый для российского рынка аппарат будут предлагать по цене от 19 990 рублей за младшую версию и 21 990 рублей за старшую.

Цена аппарата зависит от флеш-накопителя, который может быть на 64 или 128 ГБ.

Samsung Galaxy A32 4G получил следующие размеры: 158,9х73,6х8,4 мм. Вес устройства составляет 184 г.

В смартфоне установили 6,4-дюймовый дисплей с вырезом в верхней части для фронтальной камеры.

Разрешение Super AMOLED матрицы составляет FHD+, причем она поддерживает частоту обновления 90 Гц.

Фронтальную камеру корейский производитель установил на 20 Мп, а ее максимальная диафрагма составляет f/2,2.

В основе процессора лежит MediaTek Helio G80 с графическим ускорителем Mali-G52 MC2. Оперативной памяти в смартфоне может быть только 4 ГБ, тогда как постоянной 64 или 128 ГБ.

На тыльной стороне находится четыре объектива с датчиками 64, 8, 5 и 5 Мп. Батарея в новинке на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт.

В смартфоне также есть Bluetooth 5, USB Type-C и 3,5 мм разъем для наушников. Работает смартфон под управлением Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.

Компания пока только представила смартфон и объявила на него цены, тогда как в продажу он поступит в марте.