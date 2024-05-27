Samsung представила в Бразилии Galaxy M35 5G с Exynos 1380 и батареей на 6000 мАч

Вслед за Бразилией смартфон должен выйти и на другие рынки.

Samsung выпустила в Бразилии новый смартфон Samsung Galaxy M35 5G, который является преемником модели Galaxy M34. Он получил несколько обновлений, включая больший дисплей, новый чип и поддержку стереовыхода.

Galaxy M35 5G оснащен 6,6-дюймовым дисплеем S-AMOLED с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1000 нит.

Телефон имеет встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и два динамика, заменивших боковые сканеры отпечатков пальцев и один динамик предыдущей модели.

На передней панели Galaxy M35 установлена 13-мегапиксельная камера, а на задней панели расположены 50-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией изображения (OIS), 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельная макро-камера.

Устройство работает на операционной системе Android 14 с пользовательским интерфейсом One UI 6.1. Обещается, что телефон будет получать обновления операционной системы Android в течение четырех лет и обновления системы безопасности до пяти лет.

Внутри Galaxy M35 находится чипсет Exynos 1380 и 8 ГБ оперативной памяти. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Зарядное устройство не входит в комплект поставки. M35 имеет 256 ГБ встроенной памяти и слот для карты microSD.

Galaxy M35 поддерживает две SIM-карты с поддержкой 5G и также обеспечивает функциональность Wi-Fi 6 и другие возможности подключения. Samsung утверждает, что устройство оснащено улучшенной системой охлаждения для эффективного отвода тепла. Размеры M35 составляют примерно 162,3 x 78,6 x 9,1 мм, а вес составляет около 222 грамма.

Samsung Galaxy M35 5G оценили в 525 долларов или 46,6 тыс. рублей. Он предлагается в нескольких цветовых вариантах, включая темно-синий, светло-голубой и серый.