Samsung представила технологию цифрового ключа с Audi, BMW, Ford и Genesis

Новые флагманские смартфоны корейской компании позволят открывать дверь автомобиля.

Samsung на презентации Galaxy S21 заявила, что смартфоны Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra и Galaxy Note 20 Ultra поддерживают технологию UWB.

Через нее можно открыть автомобиль без дополнительного ключа. Таким образом, UWB позволяет смартфон использовать как ключ от автомобиля.

В Samsung Galaxy S21 поддержку UWB не добавили, но было сказано, что открыть машину можно будет через NFC, а для этого потребуется устройство приложить к ручке автомобиля.

Новые возможности смартфонов будут доступны на авто марок Audi, BMW, Ford и Genesis, а в дальнейшем UWB появится у других автопроизводителей и производителей смартфонов.