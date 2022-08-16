Samsung представила смартфон с 50 Мп камерой и 120 Гц экраном по цене 18 тысяч рублей

Samsung выпустила новый недорогой смартфон Galaxy Buddy 2 на процессоре Snapdragon 750G и с 50 Мп основной камерой.

Samsung Galaxy Buddy 2 основан на процессоре среднего уровня с поддержкой 5G. Дополнили чип оперативной памятью 4 ГБ и постоянной памятью объёмом 128 ГБ.

Аппарат получил 6,6-дюймовый IPS дисплей с каплевидным вырезом, за которым размешена 8 Мп камера.

Дисплей получил разрешение 1080х408 пикселей, причем матраца работает на частоте 120 Гц. Основная камера смартфона оснащена фотодатчиком на 50 Мп с диафрагмой f/1,8. Также в модуле есть 8 Мп сенсор со сверхширокоугольной оптикой и 2 Мп камера для макросьемки.

Питание устройство получает от встроенного аккумулятора на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25Вт.

Также в смартфоне есть слот для карт памяти формата microSD, аудиоразъем 3,5 мм и USB-C.

Samsung Galaxy Buddy 2 будет предлагаться за 300 долларов.