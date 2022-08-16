Главная » Новости

Samsung представила смартфон с 50 Мп камерой и 120 Гц экраном по цене 18 тысяч рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 43 Опубликовано

Samsung выпустила новый недорогой смартфон Galaxy Buddy 2 на процессоре Snapdragon 750G и с 50 Мп основной камерой.

Samsung Galaxy Buddy 2 основан на процессоре среднего уровня с поддержкой 5G. Дополнили чип оперативной памятью 4 ГБ и постоянной памятью объёмом 128 ГБ.

Аппарат получил 6,6-дюймовый IPS дисплей с каплевидным вырезом, за которым размешена 8 Мп камера.

Дисплей получил разрешение 1080х408 пикселей, причем матраца работает на частоте 120 Гц. Основная камера смартфона оснащена фотодатчиком на 50 Мп с диафрагмой f/1,8. Также в модуле есть 8 Мп сенсор со сверхширокоугольной оптикой и 2 Мп камера для макросьемки.

Питание устройство получает от встроенного аккумулятора на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25Вт.

Также в смартфоне есть слот для карт памяти формата microSD, аудиоразъем 3,5 мм и USB-C.
Samsung Galaxy Buddy 2 будет предлагаться за 300 долларов.

Samsung Samsung Galaxy Buddy 2
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.