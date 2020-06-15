Samsung представила смартфон Galaxy S20+ и Galaxy Buds+ BTS Edition

Samsung представила новую спецверсию флагманского смартфона Galaxy S20+ и наушников Galaxy Buds+. Новинку разработали совместно с поп-группой BTS, которая очень популярна в Южной Корее.



Технически смартфон ничем не отличается от обычных версий, а все изменения в устройстве заключаются в фиолетовом исполнении с логотипами BTS, интерфейсе с темой BTS, а также расширенном комплекте за счет стикеров и фотографий участников группы.

Также на смартфоне предустановлено приложение Weverse, а это фан-сообщество южнокорейской поп-группы.

Наушники Galaxy Buds+ BTS Edition можно отличить по фиолетовому футляру и логотипу музыкальной группы на самих наушниках.

Galaxy S20+ BTS Edition и Galaxy Buds+ BTS Edition в России появятся 9 июля по цене 84 990 и 16 990 рублей соответственно.