Samsung представила смартфон Galaxy S20+ и Galaxy Buds+ BTS Edition

Samsung представила смартфон Galaxy S20+ и Galaxy Buds+ BTS Edition15.06.2020 19:43
Samsung представила новую спецверсию флагманского смартфона Galaxy S20+ и наушников Galaxy Buds+. Новинку разработали совместно с поп-группой BTS, которая очень популярна в Южной Корее.
Технически смартфон ничем не отличается от обычных версий, а все изменения в устройстве заключаются в фиолетовом исполнении с логотипами BTS, интерфейсе с темой BTS, а также расширенном комплекте за счет стикеров и фотографий участников группы.
Также на смартфоне предустановлено приложение Weverse, а это фан-сообщество южнокорейской поп-группы.
Наушники Galaxy Buds+ BTS Edition можно отличить по фиолетовому футляру и логотипу музыкальной группы на самих наушниках.
Galaxy S20+ BTS Edition и Galaxy Buds+ BTS Edition в России появятся 9 июля по цене 84 990 и 16 990 рублей соответственно.
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