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Samsung представила смартфон Galaxy M51 на мощном аккумуляторе

31.08.2020 14:07

Samsung выпускает смартфоны среднего класса, как будто завтра не наступит. Когда вы смотрите на пресс-рендеры предстоящего Galaxy M51, в нем нет ничего революционного, по крайней мере, когда дело доходит до внешнего вида.

Тем не менее, Galaxy M51 очень важен, поскольку, как говорят, внутри него действительно огромная батарея емкостью 7000 мАч, что обычно предназначено для небольших планшетов. Что ж, Galaxy M51 — это небольшой планшет, учитывая большой 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением FHD+.

Остальные спецификации, которые просочились вместе с изображениями ранее на этой неделе, включают боковой датчик отпечатков пальцев и установку с четырьмя камерами (64MP + 12MP + 5MP + 5MP).

Samsung представила смартфон Galaxy M51 на мощном аккумуляторе

Galaxy M51 будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 730 в сочетании с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Также возможно, что будет выпущена более дешевая модель 6 ГБ / 128 ГБ. Говоря о выпуске, Amazon India только что анонсировала запуск Galaxy M51, поэтому высока вероятность, что телефон будет представлен в начале следующего месяца. Неясно, представит ли Samsung Galaxy M51 на других территориях, таких как Северная Америка и Европа, но мы очень сомневаемся в этом.

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