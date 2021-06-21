Новый смартфон от корейской компании будет предлагаться на рынке по цене 200 долларов, и в этом устройстве уже установлен Super AMOLED экран и боковой сканер отпечатка пальца.

Samsung представила Galaxy M32, который получил 6,4-дюймовый экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Пиковая яркость экрана 800 кд/м2.

В основе новинки лежит процессор MediaTek Helio G80, который создан на базе ARM Cortex-A75 и ARM Cortex-A55.

В чипе используется графический ускоритель ARM Mali-G52 MC2. На рынке Galaxy M32 будет предлагаться с 4 и 6 ГБ оперативной памяти и 64 и 128 ГБ флеш-памяти соответственно.

В каплевидном вырезе экрана расположена 20 Мп камера, а на тыльной стороне установили четыре объектива, где основной с 64 Мп матрицей, а остальные получили фотодатчики на 8, 2 и 2 Мп.

Аппарат также получил NFC модуль, порт USB Type-C и аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.