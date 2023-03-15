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Samsung представила смартфон Galaxy A54 в стиле Galaxy S23 по цене от 490 евро

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Компания Samsung официально представила новый смартфон, который выполнен в стиле флагманского Galaxy S23.

Новинка имеет процессор Exynos 1380, который дополнят 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Экран получил диагональ 6,4 дюйма.

Его разрешение Full HD+, а частота обновления 120 Гц. На задней панели располагается камера с датчиками 50, 12 и 5 Мп, а фронтальная камера имеет модуль на 32 Мп.

Заявлен подэкранный сканер и защита по стандарту IP67. За автономную работу отвечает батарея на 5 000 мАч с поддержкой 25-ватной зарядки.

Также в смартфоне установлена One UI 5.1 на базе Android 13. Вес новинки 202 грамма, а габариты — 158,2 x 76,7 x 8,2 мм. На европейском рынке Galaxy A54 оценили в 490 евро за версию 6/128 ГБ, а вариант 8/256 ГБ обойдется в 540 евро.

Samsung представила смартфон Galaxy A54 в стиле Galaxy S23 по цене от 490 евро Samsung представила смартфон Galaxy A54 в стиле Galaxy S23 по цене от 490 евро

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