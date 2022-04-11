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Компания Samsung презентовала революционную оперативную память на 512 ГБ

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Samsung работает над новой оперативной памятью DDR5 7200 МГц, и судя по ролику, корейский производитель намерен выпустить в серию память на 512 ГБ.
Samsung на рынке является лидером продаж памяти DDR4, она планирует занять лидирующие позиции в продажах DDR5.

Сейчас ведется разработка 8-слойных чипов DDR5. На изображении можно увидеть, как они отличаются от 4-слойных чипов памяти DDR4. Причем с увеличением слоев, технология позволяет увеличит и объём памяти.

Компания Samsung презентовала революционную оперативную память на 512 ГБ
Новая технология позволила не только увеличить объём, но также сделать чип тоньше – 1 мм против 1,2 мм.

Samsung пока не уточняет, когда планки 512 ГБ поступят в розничную продажу, но было отмечено, что первыми ее получат центры обработки данных и производители компьютеров.

Цена тоже пока не раскрывается, но скорее всего она будет очень высокая.

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