Компания Samsung презентовала революционную оперативную память на 512 ГБ

Samsung работает над новой оперативной памятью DDR5 7200 МГц, и судя по ролику, корейский производитель намерен выпустить в серию память на 512 ГБ.

Samsung на рынке является лидером продаж памяти DDR4, она планирует занять лидирующие позиции в продажах DDR5.

Сейчас ведется разработка 8-слойных чипов DDR5. На изображении можно увидеть, как они отличаются от 4-слойных чипов памяти DDR4. Причем с увеличением слоев, технология позволяет увеличит и объём памяти.



Новая технология позволила не только увеличить объём, но также сделать чип тоньше – 1 мм против 1,2 мм.

Samsung пока не уточняет, когда планки 512 ГБ поступят в розничную продажу, но было отмечено, что первыми ее получат центры обработки данных и производители компьютеров.

Цена тоже пока не раскрывается, но скорее всего она будет очень высокая.