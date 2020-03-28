Samsung представила планшет Samsung Galaxy Tab A 8.4

На официальном сайте Samsung появился новый планшет Galaxy Tab A 8.4 (2020). Корейская компания не стала проводить отдельную презентацию для планшета, а просто создала для него страницу на собственном сайте.

Пока информация опубликована только про 4G версию планшета, которую оценили в 280 долларов, но ожидается, что в дальнейшем появится модификация без модема и она должна стоить дешевле.

В основе нового планшета Galaxy Tab A 8.4 лежит старая платформа Exynos 7904, а это восьмиядерный процессор с рабочей частотой 1,8 ГГц.

Памяти в планшете 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной. Батарея на 5000 мАч и она получает питание через порт USB-C.

На тыльной стороне планшета установили 8 Мп камеру, а с лицевой стороны — 5 Мп датчик. Дисплей в планшете диагональю 8,4-дйюма с разрешением 1920х1200 пикселей.