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Samsung представила первый ЖК-телевизор с подсветкой microLED на CES 2025

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На выставке CES 2025 компания Samsung продемонстрировала свой первый ЖК-телевизор с RGB-подсветкой microLED. Это событие произошло во время презентации Samsung First Look, где новый 98-дюймовый телевизор с разрешением 8K привлек большое внимание.

Samsung представила первый ЖК-телевизор с подсветкой microLED на CES 2025

Телевизор, который пока не имеет официального названия, будет выпущен в 2025 году и станет флагманом среди 8K-моделей. Он будет стоить больше, чем существующие модели QN900F и QN990F.

Представители Samsung сообщили, что в новом устройстве будет значительно больше светодиодов, чем в телевизорах с miniLED, что повысит яркость, улучшит качество изображения и энергоэффективность.

Samsung представила первый ЖК-телевизор с подсветкой microLED на CES 2025

Прототип демонстрировал насыщенные и яркие цвета, что привело к путанице среди зрителей, которые первоначально приняли его за самоизлучающийся телевизор microLED.

Ожидается, что телевизор будет иметь высокую цену, и пока неясно, удастся ли Samsung выпустить его в этом году. Это устройство может стать следующей эволюцией после технологии RGB MiniLED, которую также планируют внедрить Hisense и TCL.

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