Samsung представила первый 4K-проектор с поддержкой HDR10+

Новый телевизор Samsung Lifestyle TV — это совсем не телевизор.

Компания Samsung анонсировала свое последнее устройство для домашних развлечений высокого класса: Premiere, новый короткофокусный лазерный проектор 4K, который должен стать жизнеспособной альтернативой телевизорам QLED, на которых обычно фокусируется Samsung.

Premiere является последним представителем линейки Samsung Lifestyle, которая включает в себя другое передовое оборудование, такое как Serif, The Frame , The Sero и The Terrace. Это продукты, которые должны гармонировать с вашей гостиной, и The Premiere доводит до логического завершения, полностью отказавшись от экрана.

Samsung утверждает, что проектор, называемый «ультракороткофокусным», можно разместить прямо перед стеной или экраном, при этом обеспечивая оптимальные результаты. Это также должно быть универсальное решение со встроенными мощными вуферами и той же технологией виртуального объемного звука Acoustic Beam, которую Samsung предлагает на некоторых из своих звуковых панелей.

Для начала Samsung планирует предложить две модели The Premiere: LSP9T, который предлагает 130-дюймовую проекцию, максимальную яркость до 2 800 ANSI люмен и претендует на звание «первого в мире проектора с сертификацией HDR10 + с тройным лазером». LSP7T — это модель ниже классом, размер которой составляет всего 120 дюймов. Samsung также не делает аналогичных заявлений о яркости и технических характеристиках LSP7T.

Обе модели по-прежнему будут поддерживать полную платформу Samsung Smart TV с полным набором приложений и сервисов, доступных на любом другом недавнем телевизоре Samsung. Они также будут поддерживать режим Filmmaker Mode от UHD Alliance, который, по словам Samsung, является первым для проекторов. Samsung выпустит The Premiere в конце этого года в США, Европе и Корее, хотя цена и дата выхода еще не объявлены.