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Samsung представила первый 4K-проектор с поддержкой HDR10+

03.09.2020 12:45

Новый телевизор Samsung Lifestyle TV — это совсем не телевизор.

Компания Samsung анонсировала свое последнее устройство для домашних развлечений высокого класса: Premiere, новый короткофокусный лазерный проектор 4K, который должен стать жизнеспособной альтернативой телевизорам QLED, на которых обычно фокусируется Samsung.

Samsung представила первый 4K-проектор с поддержкой HDR10+

Premiere является последним представителем линейки Samsung Lifestyle, которая включает в себя другое передовое оборудование, такое как Serif, The Frame , The Sero и The Terrace. Это продукты, которые должны гармонировать с вашей гостиной, и The Premiere доводит до логического завершения, полностью отказавшись от экрана.

Samsung представила первый 4K-проектор с поддержкой HDR10+

Samsung утверждает, что проектор, называемый «ультракороткофокусным», можно разместить прямо перед стеной или экраном, при этом обеспечивая оптимальные результаты. Это также должно быть универсальное решение со встроенными мощными вуферами и той же технологией виртуального объемного звука Acoustic Beam, которую Samsung предлагает на некоторых из своих звуковых панелей.

Для начала Samsung планирует предложить две модели The Premiere: LSP9T, который предлагает 130-дюймовую проекцию, максимальную яркость до 2 800 ANSI люмен и претендует на звание «первого в мире проектора с сертификацией HDR10 + с тройным лазером». LSP7T — это модель ниже классом, размер которой составляет всего 120 дюймов. Samsung также не делает аналогичных заявлений о яркости и технических характеристиках LSP7T.

Обе модели по-прежнему будут поддерживать полную платформу Samsung Smart TV с полным набором приложений и сервисов, доступных на любом другом недавнем телевизоре Samsung. Они также будут поддерживать режим Filmmaker Mode от UHD Alliance, который, по словам Samsung, является первым для проекторов. Samsung выпустит The Premiere в конце этого года в США, Европе и Корее, хотя цена и дата выхода еще не объявлены.

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