Samsung представила One UI 7 с элементами дизайна iOS

В четверг компания Samsung анонсировала новую версию своего пользовательского интерфейса для телефонов на базе Android — One UI 7.

Это обновление включает в себя множество новых функций, в том числе инструменты для написания текстов с использованием искусственного интеллекта, а также изменения в дизайне, которые вызывают ассоциации с iOS от Apple.

Пользователи, уже получившие доступ к бета-версии One UI 7, отмечают, что многие элементы интерфейса, начиная с экрана блокировки, напоминают iOS.

Новая функция «Панель сейчас» отображает текущие задачи, такие как управление мультимедиа и секундомер, в виде панели. Ее можно сравнить с функциями «Текущие задачи» и «Динамическим островом» на iPhone.

Интерфейс медиаплеера также стал похож на iOS, с элементами управления, расположенными на панели в нижней части экрана. Значки встроенных приложений получили градиентный фон и яркие цвета, а «Быстрые настройки» напоминают Центр управления в iOS 18.

Кроме того, в One UI 7 появились функции на основе искусственного интеллекта для редактирования текста, что также вызывает ассоциации с панелью «Инструменты для письма» в iOS 18.

Бета-версия One UI 7 доступна для Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra, но только в нескольких регионах. Ожидается, что полное обновление будет выпущено в первом квартале 2025 года.

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