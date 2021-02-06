Samsung представила новый недорогой смартфон Galaxy M12 с АКБ на 6 000 мАч

Samsung представила новый смартфон Galaxy M12, который относится к бюджетным моделям и имеет большой аккумулятором, а также 6,5-дюймовый экран.

Samsung Galaxy M12 оснастили дисплеем с каплевидным вырезом в верхней части, в котором находится 8 Мп камера для селфи и система разблокировки смартфона по лицу пользователя.

6,5-дюймовый экран получил разрешение 1600 на 720 пикселей, что конечно очень мало для современного аппарата с таким большим экраном.



На тыльной стороне разместили четыре объектива с основным 48 Мп датчиком, который дополнили 5, 2 и 2 Мп датчиками изображения.

Первый из них оснащен широкоугольной оптикой, а остальные два служат для измерения глубины сцены и макросъёмки.

В основе смартфона лежит восьмияядерный процессор с частотой до 2.0 ГГц. Название чипа пока не раскрывают.

Оперативной памяти в устройстве установлено от 3 до 6 ГБ, флеш-накопитель от 32 до 128 ГБ в зависимости от версии.

Под «капотом» Galaxy M12 находится аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Заряжается батарея через порт USB Type-C. Помимо этого аппарат оснастили 3,5-мм разъёмом для наушников, Bluetooth версии 5.0 и Wi-Fi 802.11b/g/n.

Стоимость смартфона пока не раскрыта, также не сообщается, когда он поступит в продажу.