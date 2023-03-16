Samsung представила новые смартфоны среднего класса Galaxy A34 5G и A54 5G

Samsung без лишнего шума провела презентацию аппаратов среднего уровня Galaxy A34 и Galaxy A54.

Эти модели могут стать самыми продаваемыми моделями на глобальном рынке.

Новинки получили внешность схожую с Galaxy S23 и Galaxy S23+, задняя панель полностью имитирует Galaxy S23, но основная камера в новых аппаратах состоит из трех датчиков.

В Galaxy A34 основная камера имеет датчики 48, 8 и 5 Мп, в Galaxy A54 установили датчики изображения на 50,12 и 5 Мп.

В основе Galaxy A34 лежит процессор MediaTek Dimensity 1080, а вот Galaxy A54 получил фирменный Exynos 1380. Также в смартфонах реализовали защиту от воды и пыли по стандарту IP67.



В Galaxy A54 установлен 6,4-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц, а фронтальная камера на 32 Мп размещена в круглом отверстии. В младшей модели 6,6-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и 13 Мп камерой размещенной в каплевидном вырезе. Сканер отпечатка пальца в смартфонах находится под экраном.

Samsung Galaxy A54 в Великобритании начнут продавать с 29 марта по цене около 41,3 тыс. рублей за версию 8/128 ГБ. Galaxy A34 будет предлагаться с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти, стоимость такой модификации составит около 32 тыс. рублей.