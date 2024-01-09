Samsung представила новую версию робота-компаньона с ИИ Ballie

На пресс-конференции в Лас-Вегасе Samsung Electronics представила новую версию своего уникального робота-компаньона для дома с искусственным интеллектом Ballie.

Этот умный домашний компаньон приветствует пользователей дома и выполняет различные задачи, такие как отображение событий дня и новостей о погоде, а также помощь в выполнении домашних заданий.

Он может передвигаться по дому, подключаться к бытовой технике и управлять ею, что позволяет Ballie предлагать персонализированные и разумные услуги пользователям. Кроме того, Ballie создает душевное спокойствие, отправляя видео с домашними животными или близкими на устройства пользователей, когда они находятся вдали от дома.

Он также способен создавать атмосферу для различных домашних занятий, включая физические упражнения, работу или отдых. Ballie делает домашнюю жизнь более продуктивной и приятной, проецируя видеоролики с тренировками на стены или пол в оптимальном размере, воспроизводя музыку и отвечая на телефонные звонки.