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Samsung представила новую OLED-панель с пиковой яркостью 5000 нит

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Компания Samsung представила революционную OLED-панель с впечатляющей пиковой яркостью в 5000 нит. Эта инновация может изменить подключение к мобильным устройствам, включая смартфоны, умные часы и ноутбуки. Дисплей появится на выставке MWC 2025 в Барселоне.

Samsung представила новую OLED-панель с пиковой яркостью 5000 нит

Новая панель использует метод On-Cell Film (OCF), который позволяет избавиться от поляризатора, традиционно снижающего яркость OLED-дисплеев на 50%. В результате компания Samsung создала более запоминающийся и энергоэффективный экран.

При обычном использовании, например, при просмотре фильмов, яркость панели может достигать 3000 нит, что значительно рассчитывает показатели предыдущих моделей, таких как Galaxy S25 Ultra.

Важное замечание, что новая панель обеспечивает в 1,5 раза большую энергоэффективность, что приводит к снижению потребления энергии на 63% при том же уровне жизни. Это сокращает время автономной работы и срок службы монитора.

Samsung представила новую OLED-панель с пиковой яркостью 5000 нит

Отказ от поляризатора также позволяет сделать панель на 20% тоньше. Эта технология, впервые представленная в Galaxy Z Fold 3, теперь будет применяться по-другому к смартфонам и складным ноутбукам.

Samsung стремится укрепить свои позиции на рынке, обеспечить конкуренцию со стороны китайских производителей, таких как BOE. По словам Джухына Ли, главы подразделения мобильных дисплеев, компания ориентируется на постоянные инновации для поддержания лидерства в индустрии.

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