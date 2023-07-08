Samsung представила нового монстра автономности в лице Galaxy M34

В Индии цена на новый корейский аппарат очень привлекательная.

В Индии состоялась презентация нового смартфона Samsung Galaxy M34 5G, который на фоне конкурентов выделяется не только начинкой, но и ценником. На индийском рынке Galaxy M34 5G доступен по цене от 17 999 рупий (19 900 рублей), и это за аппарат с 6,5-дюймовый AMOLED экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

В основе новинки лежит процессор Exynos 1280, его дополнили 6 или 8 ГБ оперативной памяти в зависимости от модификации, а также 128 ГБ постоянной памяти.

Основная камера Galaxy M34 5G состоит из трех датчиков 50, 8 и 2 Мп, фронтальный модуль на 12 Мп. Одной из особенностей аппарата стало наличие аккумулятора емкостью 6000 мАч, который можно заряжать блоком питания мощностью 25 Вт.