Главная » Новости

Samsung представила нового монстра автономности в лице Galaxy M34

Автор На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

В Индии цена на новый корейский аппарат очень привлекательная.

В Индии состоялась презентация нового смартфона Samsung Galaxy M34 5G, который на фоне конкурентов выделяется не только начинкой, но и ценником. На индийском рынке Galaxy M34 5G доступен по цене от 17 999 рупий (19 900 рублей), и это за аппарат с 6,5-дюймовый AMOLED экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

В основе новинки лежит процессор Exynos 1280, его дополнили 6 или 8 ГБ оперативной памяти в зависимости от модификации, а также 128 ГБ постоянной памяти.

Основная камера Galaxy M34 5G состоит из трех датчиков 50, 8 и 2 Мп, фронтальный модуль на 12 Мп. Одной из особенностей аппарата стало наличие аккумулятора емкостью 6000 мАч, который можно заряжать блоком питания мощностью 25 Вт.

Samsung представила нового монстра автономности в лице Galaxy M34

Samsung Samsung Galaxy M34 5G
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.