Новый аппарат пока только представили, тогда как цены и дата выхода будут объявлены позднее.

Samsung представила недорогой смартфон Samsung Galaxy A23 5G с АКБ на 5000 мАч, который получил пять камер.

Официально о процессоре компания не сообщила, но ранее бенчмарк раскрыл эту информацию, поэтому известно, что в новинке установили процессор Snapdragon 695. В продаже смартфон из линейки недорогих и долгоиграющих появится в нескольких конфигурациях с оперативной памятью 4-8 ГБ и встроенной – 64/128 ГБ.

За автономность будет отвечать батарея на 5000 мАч. На лицевой панели расположится 8-мегапискельная камера, а на задней панели будет камера с датчиками на 50, 8, 2 и 2 Мп.

Дисплей имеет размер 6,6 дюйма. Также сообщается об оболочке One UI 4.1 на базе Android 12, поддержке 5G, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.1.