Samsung представила лимитированный Galaxy Z Fold5 Thom Browne

Компания Samsung официально представила смартфон-книжку с гибким экраном Samsung Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition и смарт-часы Watch6 Thom Browne Edition, созданные в сотрудничестве с американским модным брендом Thom Browne, специализирующимся на одежде, обуви и аксессуарах.

В официальном пресс-релизе Samsung подчеркнуто, что Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition является почитанием характерных черт дизайна Thom Browne, с черной кожей и элементами из репсовой ткани. Характерные полосы в красном, белом и синем цветах с текстурой ткани выгравированы на задней стеклянной крышке. Золотисто окрашены шарнир и кольца вокруг основных камер.

Эта лимитированная версия смартфона, кроме того, комплектуется двумя дополнительными кожаными чехлами и специальной версией S Pen. Упаковка для смартфона имеет форму культового портфеля Thom Browne.

Смарт-часы Galaxy Watch6, в свою очередь, имеют изысканный золотистый корпус с особым циферблатом и выгравированным боковым логотипом Thom Browne. Пряжка также выкрашена в характерные красный, белый и синий оттенки Thom Browne. В комплекте предоставляются два кожаных ремешка: один из черной шагреневой кожи, а второй с полосками в красном, белом и синем цветах. Эти узнаваемые цвета Thom Browne также присутствуют на адаптере питания мощностью 25 Вт, зарядном устройстве для часов в форме монеты и эксклюзивном тканевом кабеле USB-C — USB-C.

Компания Samsung объявила, что Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition и Galaxy Watch6 Thom Browne Edition будут доступны в ограниченном количестве через интернет-магазин Samsung с 12 сентября на некоторых рынках, включая Южную Корею.