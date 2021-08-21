Samsung представила лимитированную версию смартфона Galaxy Z Fold3

Samsung решила повторить успех прошлогоднего дизайнерского Galaxy Z Fold 2, разработанного совместно с модельером Томом Брауном.

Раскладушка Galaxy Z Fold3 с гибким экраном получила специальную серию Galaxy Z Fold 3 Thom Browne Edition, которая стала самым дорогим аппаратом корейского производителя.

Ее можно заказать в США за 3449 долларов, что в пересчете составляет 255 тысяч рублей по текущему курсу.

Стоит отметить, что специальная версия смартфона получила не только эксклюзивное дизайнерское решение, но также и максимальную комплектацию.

В коробке со смартфоном будут часы Galaxy Watch 4 в дорогой версии, пару дополнительных ремешков, наушники Galaxy Buds 2, стилус S Pen Pro и беспроводная зарядка.

Все дополнительные аксессуары выполнены в едином дизайнерском решении. Напомним, обычная версия Galaxy Z Fold 3 на российском рынке оценивается в 160 тыс. рублей.