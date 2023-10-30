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Samsung представила лимитированную раскладушку Galaxy Z Flip5 в ретро-дизайне

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Samsung имеет богатую историю на рынке раскладных телефонов, и сейчас она вносит дань одной из своих наиболее влиятельных моделей двадцатилетней давности — Samsung E700 — с помощью лимитированного издания Galaxy Z Flip5 Retro.

Flip5 Retro имеет те же символические индиго-синий и серебряный цвета, что и E700, а также некоторые ностальгические пиксельные графические изменения пользовательского интерфейса и анимацию городского пейзажа на гибком экране Flex Window.

Samsung поставляет телефон в аккуратной коробке с логотипами Z Flip5 и E700, а также Flipsuit-картами с наклейками, на которых изображены различные логотипы Samsung из прошлых эпох. В пакет также входит коллекционная карточка Samsung E700 с гравированным уникальным серийным номером.

Galaxy Z Flip5 Retro будет доступен в ограниченном количестве в Южной Корее с 1 ноября, а также в Великобритании, Франции, Германии, Испании и Австралии с 2 ноября. Покупатели в этих рынках смогут приобрести лимитированное издание исключительно через официальный веб-сайт Samsung. Подробности о ценах пока не предоставлены.

Samsung представила лимитированную раскладушку Galaxy Z Flip5 в ретро-дизайне

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