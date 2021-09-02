Samsung анонсировала 200-мегапиксельный сенсор камеры телефона

Компания Samsung представила ISOCELL HP1, первый в мире датчик камеры смартфона с разрешением 200 мегапикселей.

Максимальное разрешение сенсоров основной камеры смартфона за последние несколько лет выросло, и с выпуском Samsung ISOCELL HP1 мы можем увидеть, что будущие устройства предлагают четкость, в отличие от всего, что было на мобильных устройствах раньше. Он основан на пикселях размером 0,64 мкм, как в ISOCELL JN1, выпущенном ранее в этом году.

Используя технологию объединения пикселей Samsung под названием «ChameleonCell», изображения можно снимать с различными разрешениями в соответствии с настройками. Объединение пикселей 4 × 4, разработанное для улучшения характеристик при слабом освещении, позволяет получать снимки с разрешением 12,5 мегапикселей, а объединение пикселей 2 × 2 обеспечивает получение снимков с разрешением 50 мегапикселей. ISOCELL HP1 также способен создавать 200-мегапиксельные изображения с полным разрешением.

В условиях низкой освещенности HP1 превращается в датчик изображения 12,5 МП с большими пикселями 2,56 мкм путем объединения 16 соседних пикселей. Недавно сформированный пиксель размером 2,56 мкм обеспечивает большее поглощение света и чувствительность, что позволяет получать более яркие и четкие фотографии в помещении или вечером.

Этот совершенно новый датчик также способен записывать видео 4K UHD и 8K с ограничением 30 кадров в секунду без какого-либо кадрирования даже при использовании режима объединения пикселей 2 × 2. Хотя с учетом того, что разрешение 8K составляет 7680 на 4320 пикселей, это чуть меньше 50 мегапикселей — многие другие датчики могут эффективно предлагать эту функцию.

Наряду с этим революционным 200-мегапиксельным сенсором камеры Samsung также представила ISOCELL GN5. Он имеет разрешение 50 мегапикселей и имеет пиксели 1,0 мкм, при этом Samsung заявляет, что это первый датчик с разрешением 1,0 мкм, интегрированный с технологией Dual Pixel Pro.

Samsung не сообщила подробностей о том, когда ISOCELL HP1 или ISOCELL GN5 поступят в производство, но отметила, что образцы доступны OEM-производителям смартфонов. Будет особенно интересно посмотреть, какие устройства в конечном итоге оснащены этим новейшим датчиком.