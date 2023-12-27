Samsung представила и запускает свое приложение Phone для ПК на базе Windows

После запуска ноутбуков серии Galaxy Book 4 Samsung недавно представила свое приложение Phone для ПК на базе Windows. С помощью этого программного обеспечения Samsung, вероятно, пытается создать такую же связанную экосистему, как у Apple, предлагая пользователям безупречную интеграцию, сравнимую с интеграцией между iPhone и Mac.

Настоящей революцией здесь является безупречное управление смартфонами Galaxy непосредственно с ПК на базе Windows. Больше нет необходимости переключаться между устройствами — с помощью приложения Samsung Phone пользователи могут легко звонить, проверять сообщения, получать уведомления и передавать файлы.

Приложение Samsung Phone выходит за рамки простого зеркалирования, предлагая прямой доступ к галерее, контактам и заметкам Samsung с рабочего стола. Это означает безупречное многозадачное взаимодействие между устройствами, а также возможность использования режима Samsung DeX, превращающего телефон в опыт, сравнимый с использованием ПК, когда он подключен к монитору.

Тем не менее, похоже, что приложение в настоящее время ограничено только ноутбуками Samsung, более конкретно, ноутбуками серии Galaxy Book 4, которые недавно появились в Южной Корее.

Эта новая функция может сделать новые ноутбуки более привлекательными для пользователей смартфонов Samsung, поскольку они будут предлагать те же функции экосистемы, что и их главный конкурент — Apple.

Среди всех функций наиболее интересной является функция звонков, так как в описании приложения говорится: «Больше никогда не пропускайте важный звонок. Используйте номер телефона и мобильный план с вашего телефона Galaxy, чтобы совершать и принимать звонки на вашем ПК».

И это вызывает несколько вопросов, поскольку на новых ноутбуках Galaxy Book нет поддержки eSIM, неясно, как пользователи смогут использовать тот же номер для своих ноутбуков.