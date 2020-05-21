Samsung представила Galaxy S20 Tactical Edition для военных

Компания Samsung для смартфона Galaxy S20 подготовила новую версию, которая носит название Galaxy S20 Tactical Edition.

Этот аппарат создавался для военных, да и к тому же в нем реализованы специальные функции и прочный корпус.

Основой для новинки стал обычный смартфон Galaxy S20, в котором установлен процессор Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ и 6,2-дюймовый дисплей. Аккумулятор в модели имеет емкость 4 000 мАч.

Для этого смартфона специально разработали корпус, способный выдерживать удары, сильные вибрации, воду, перепады температуры и другое.

Еще модель имеет возможность подключаться к специальным армейским устройствам связи, а также в ней добавили три физические кнопки, предназначенные для быстро запуска избранных приложений.

Galaxy S20 Tactical Edition, как заявили в компании, полностью защищен по военным стандартам и имеет двойное шифрование.

О стоимости такого аппарата, производитель не сообщил, но известно, его продажи начнутся в третьем квартале года и только у определенных партнеров.